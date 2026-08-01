Barbadians react to Pic-O-De-Crop results admin Published: August 1, 2026 | Updated: August 1, 2026 1 minute read Barbadians have been sharing their reactions to the results from the Courtesy Garage Pic-O-De-Crop Finals, powered by Q100.7 FM . Adrian “AC” Clarke captured the crown with his song Legends From the Grave. Post navigation Previous: Adrian ‘AC’ Clarke crowned Barbados’ new Calypso KingNext: Thousands turn out for 2026 Foreday Morning Jam Related Stories 1 minute read Adrian ‘AC’ Clarke crowned Barbados’ new Calypso King admin August 1, 2026 1 minute read Thousands turn out for 2026 Foreday Morning Jam admin August 1, 2026 1 minute read Bridgetown Market welcomes patrons for weekend activities admin August 1, 2026 1 minute read Government announces postgraduate scholarships on Emancipation Day admin August 1, 2026 1 minute read Prime Minister pays tribute to singer Mark Lorde admin August 1, 2026 1 minute read Barbados now has four medals at CAC Games admin August 1, 2026 We Are De Crop Over Vibe Barbadians react to Pic-O-De-Crop results 1 Barbadians react to Pic-O-De-Crop results August 1, 2026 Adrian ‘AC’ Clarke crowned Barbados’ new Calypso King 2 Adrian ‘AC’ Clarke crowned Barbados’ new Calypso King August 1, 2026 Adrian ‘AC’ Clarke crowned 2026 Pic-O-De-Crop Monarch 3 Adrian ‘AC’ Clarke crowned 2026 Pic-O-De-Crop Monarch August 1, 2026 Mikey Mercer hosts Reunion Fete 4 Mikey Mercer hosts Reunion Fete July 27, 2026