Barbados launches new virtual cancer support programme Published: October 7, 2026 | Updated: October 7, 2026 1 minute read A new virtual cancer support programme has been introduced in Barbados. It aims to help patients and their families navigate the journey from diagnosis through treatment and recovery. Post navigation Previous: Changing drug landscape in Barbados Related Stories 1 minute read Changing drug landscape in Barbados October 7, 2026 1 minute read Literacy among young children improves, says Education Minister October 7, 2026 1 minute read Barbados remembers Cubana Flight 455 victims 50 years later October 7, 2026 1 minute read Region urged to step up efforts to combat illegal movement of money October 7, 2026 1 minute read Minister Blackman reminds educators of their duty to protect students’ data October 7, 2026 1 minute read 2026 Barbados National Senior Games now officially over October 7, 2026 Top Stories Barbados launches new virtual cancer support programme 1 Barbados launches new virtual cancer support programme October 7, 2026 Changing drug landscape in Barbados 2 Changing drug landscape in Barbados October 7, 2026 Literacy among young children improves, says Education Minister 3 Literacy among young children improves, says Education Minister October 7, 2026 Barbados remembers Cubana Flight 455 victims 50 years later 4 Barbados remembers Cubana Flight 455 victims 50 years later October 7, 2026