Brathwaite to captain Pride in West Indies First-Class Championship opener
Kraigg Brathwaite will captain the Barbados Pride in the opening series of the West Indies First-Class Championship against the Jamaica Scorpions from April 12 to 15 in Jamaica.
The Barbados Cricket Association yesterday named the 13-member squad, which includes Joshua Bishop, Leniko Boucher, Shian Brathwaite, Jonathan Drakes, Johann Layne, Kyle Mayers, Jair McAllister, Shayne Moseley, Ramon Simmonds, Shamar Springer, Jomel Warrican and Kevin Wickham.
Vasbert Drakes is the head coach, with Ryan Hinds as his assistant.