Major housing development planned for St. Philip admin Published: July 10, 2026 | Updated: July 10, 2026 1 minute read A major housing development in Vineyard, St. Philip, is expected to provide more than 1,000 homes for Barbadians while creating employment for hundreds of people. Vonardo Corbin has more. Post navigation Previous: St. George man’s home destroyed by fallen tree Related Stories 1 minute read Summer internship programme gives students Government work experience admin July 10, 2026 1 minute read St. George man’s home destroyed by fallen tree admin July 10, 2026 1 minute read Barbados bids farewell to Sir Charles Straker admin July 10, 2026 1 minute read Principal encourages HC graduates to embrace lifelong learning admin July 10, 2026 1 minute read Three new police stations to be built admin July 10, 2026 1 minute read Government planning multi-storey housing developments admin July 10, 2026 Regional News Major housing development planned for St. Philip 1 Major housing development planned for St. Philip July 10, 2026 St. George man’s home destroyed by fallen tree 2 St. George man’s home destroyed by fallen tree July 10, 2026 Summer internship programme gives students Government work experience 3 Summer internship programme gives students Government work experience July 10, 2026 Principal encourages HC graduates to embrace lifelong learning 4 Principal encourages HC graduates to embrace lifelong learning July 10, 2026