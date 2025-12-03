Prime Minister’s Cup: Goal of the Week admin Published: December 3, 2025 | Updated: December 3, 2025 1 min read As we close out our special features of the Prime Minister’s Cup feature, we highlight the Goal of the Week from the final match between Weymouth Wales and Kickstart Rush. Post navigation Previous: Workshop tackles emerging challenges affecting tourism industryNext: Weather Forecast for Thursday, December 4, 2025 Related Stories Barbadian treasures rediscovered through We Gatherin’ admin December 5, 2025 Business owners reminded to file annual returns before December 31st admin December 5, 2025 Lowe: New tint regulations unlikely to reduce gun crime admin December 5, 2025 Barbados gymnastics team off to CARIFTA Championships admin December 5, 2025 Weather forecast for Friday, November 5, 2025 admin December 5, 2025 Concern over long-term effectiveness of public financial oversight systems admin December 5, 2025 Regional News Barbadian treasures rediscovered through We Gatherin’ 1 Barbadian treasures rediscovered through We Gatherin’ December 5, 2025 Business owners reminded to file annual returns before December 31st 2 Business owners reminded to file annual returns before December 31st December 5, 2025 Lowe: New tint regulations unlikely to reduce gun crime 3 Lowe: New tint regulations unlikely to reduce gun crime December 5, 2025 Barbados gymnastics team off to CARIFTA Championships 4 Barbados gymnastics team off to CARIFTA Championships December 5, 2025