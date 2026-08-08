St James Stilettos edge Spooners Hill Firebirds admin Published: August 8, 2026 | Updated: August 8, 2026 1 minute read St James Stilettos edged past Spooners Hill Firebirds when the BNA Division One continued at UWI recently. CBC’s Anmar Goodridge-Boyce reports. Post navigation Previous: Police seeking public’s help in locating missing girlNext: Partnership aims to support next generation of entrepreneurs Related Stories 1 minute read Call for greater recognition of Caribbean Indigenous peoples admin August 8, 2026 1 minute read BARP backs BAMP’s call for Barbadians to prioritise their health admin August 8, 2026 1 minute read Cashless fare system for public transport moving forward admin August 8, 2026 1 minute read Back-to-school outreach to help families prepare for new school term admin August 8, 2026 1 minute read Call for national breastfeeding policy in Barbados admin August 8, 2026 1 minute read Barbados’ title defence of Rising Stars Women’s U19 Champs delayed by rain admin August 8, 2026 We Are De Crop Over Vibe Pic-O-De-Crop Monarch to decide on prize 1 Pic-O-De-Crop Monarch to decide on prize August 5, 2026 Cohobblopot returns to massive crowd 2 Cohobblopot returns to massive crowd August 5, 2026 Breakfast fete blends quality entertainment and fine cuisine 3 Breakfast fete blends quality entertainment and fine cuisine August 4, 2026 Masqueraders’ association president pleased with Grand Kadooment 4 Masqueraders’ association president pleased with Grand Kadooment August 4, 2026