Tourism officials report boost in airlift despite Spirit closure
Despite international carrier Spirit Airlines closing its doors, tourism officials are reporting an increase in direct airlift to the island from other source markets.
Spirit previously operated flights to Barbados from several US gateways.
Just three weeks ago, Air Canada announced direct service to Barbados from Halifax, followed by last week’s announcement from Air Transat of direct service from Montreal, Quebec.
Both airlines are set to commence these direct services in December 2026.
Barbados Tourism Marketing Inc.’s Director for Canada, Eusi Skeete, says his team continues to be very intentional with their efforts in the market.