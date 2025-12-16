Cheapside Vendors Hope for Christmas Sales Boost admin Published: December 15, 2025 | Updated: December 15, 2025 1 min read Christmas is coming, and fruits and vegetable vendors at the Cheapside Public Market are hoping for favourable sales in the coming days. Our Anesta Henry has that story. Post navigation Previous: Barbados’ Aviation Sector Meets Global Safety StandardsNext: Significant investment, time and resources needed to fight crime Related Stories Significant investment, time and resources needed to fight crime admin December 15, 2025 Barbados’ Aviation Sector Meets Global Safety Standards admin December 15, 2025 Seniors treated as kings and queens in St. Michael Southeast admin December 15, 2025 Special treat for seniors in St Joseph admin December 15, 2025 Special forces veteran who rescued Machado begs her not to return to Venezuela admin December 15, 2025 Dominica willing to serve as mediator in US-Venezuela conflict admin December 15, 2025 Regional News Significant investment, time and resources needed to fight crime 1 Significant investment, time and resources needed to fight crime December 15, 2025 Cheapside Vendors Hope for Christmas Sales Boost 2 Cheapside Vendors Hope for Christmas Sales Boost December 15, 2025 Barbados’ Aviation Sector Meets Global Safety Standards 3 Barbados’ Aviation Sector Meets Global Safety Standards December 15, 2025 Seniors treated as kings and queens in St. Michael Southeast 4 Seniors treated as kings and queens in St. Michael Southeast December 15, 2025