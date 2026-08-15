Middle East conflict affecting back-to-school supplies admin Published: August 15, 2026 | Updated: August 15, 2026 1 minute read The war in the Middle East is having some impact on back-to-school supplies in Barbados. Our Anesta Henry has that story. Post navigation Previous: High-wind advisory remains in effect for BarbadosNext: Barbados seeking revenge against Trinidad and Tobago in women’s Under-19 final Related Stories 1 minute read Police seek public’s help to locate escaped detainee admin August 15, 2026 1 minute read Depeiza and O’Neal elected to Barbados Cricket Association board admin August 15, 2026 1 minute read Barbados Defence Force marking 47 years of service admin August 15, 2026 1 minute read Barbados seeking revenge against Trinidad and Tobago in women’s Under-19 final admin August 15, 2026 2 minutes read High-wind advisory remains in effect for Barbados admin August 15, 2026 1 minute read Weather forecast for Saturday, August 15, 2026 admin August 15, 2026 We Are De Crop Over Vibe This Week in Barbados: Keeping cultural rhythm alive 1 This Week in Barbados: Keeping cultural rhythm alive August 11, 2026 Pic-O-De-Crop Monarch to decide on prize 2 Pic-O-De-Crop Monarch to decide on prize August 5, 2026 Cohobblopot returns to massive crowd 3 Cohobblopot returns to massive crowd August 5, 2026 Breakfast fete blends quality entertainment and fine cuisine 4 Breakfast fete blends quality entertainment and fine cuisine August 4, 2026