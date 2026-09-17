Stilettos stop Wolverines in BNA Diamond League Published: September 17, 2026 | Updated: September 17, 2026 1 minute read Stilettos edged Wolverines by six goals when the BNA’s Diamond League continued recently. CBC’s Anmar Goodridge-Boyce reports. Post navigation Previous: EU chief invites Canada to become first associate member of blocNext: BACA and Aventa partner to strengthen local cancer care Related Stories 1 minute read Barbadians warned of rise in fraudulent schemes September 17, 2026 1 minute read Call to place breastfeeding and infant nutrition on national agenda September 17, 2026 1 minute read Barbados must prepare for global tech shifts, says Minister Jordan September 17, 2026 1 minute read Sir Stephen Emtage laid to rest September 17, 2026 1 minute read Efforts to raise awareness on Alzheimer continues September 17, 2026 1 minute read This Week in Bim: A Hidden Gem in the Heart of St. Thomas September 17, 2026 Top Stories Barbadians warned of rise in fraudulent schemes 1 Barbadians warned of rise in fraudulent schemes September 17, 2026 Call to place breastfeeding and infant nutrition on national agenda 2 Call to place breastfeeding and infant nutrition on national agenda September 17, 2026 Barbados must prepare for global tech shifts, says Minister Jordan 3 Barbados must prepare for global tech shifts, says Minister Jordan September 17, 2026 Sir Stephen Emtage laid to rest 4 Sir Stephen Emtage laid to rest September 17, 2026