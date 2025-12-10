Barbados Gymnasts Return Home After Strong CARIFTA Showing admin Published: December 10, 2025 | Updated: December 10, 2025 1 min read The Barbados gymnastics team is back home after a strong showing at the CARIFTA Championships. CBC’s Ann-Marie Burke reports. Post navigation Previous: Combermere wins fourth consecutive Dasani-Powerade titleNext: Cabinet Names Kerryann Ifill as First Human Rights Commissioner Related Stories Rugby Teams Aim Higher After Impressive Americas Sevens Run admin December 10, 2025 Barbados Minimum Wage to Increase by 2% on January 21st admin December 10, 2025 BPW Flags Family Violence Despite Drop in Partner Deaths’ admin December 10, 2025 Society Slow to Accept Men as Victims of Abuse admin December 10, 2025 Traffic Changes From 4:30 PM Today for Christmas in the Square Event admin December 10, 2025 Cabinet Names Kerryann Ifill as First Human Rights Commissioner admin December 10, 2025 Regional News Rugby Teams Aim Higher After Impressive Americas Sevens Run 1 Rugby Teams Aim Higher After Impressive Americas Sevens Run December 10, 2025 Barbados Minimum Wage to Increase by 2% on January 21st 2 Barbados Minimum Wage to Increase by 2% on January 21st December 10, 2025 BPW Flags Family Violence Despite Drop in Partner Deaths’ 3 BPW Flags Family Violence Despite Drop in Partner Deaths’ December 10, 2025 Society Slow to Accept Men as Victims of Abuse 4 Society Slow to Accept Men as Victims of Abuse December 10, 2025