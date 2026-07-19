Cricket legends honour Sir Garfield Sobers admin Published: July 19, 2026 | Updated: July 20, 2026 1 minute read Several Barbadian cricket legends also gathered at Sir Garfield Sobers’ statue outside Kensington Oval on Sunday, to pay tribute to the National Hero. CBC’s Damien Best reports. Post navigation Previous: Barbados crowns new Junior Monarchs Related Stories 1 minute read Barbados crowns new Junior Monarchs admin July 20, 2026 1 minute read Football fans gather across Barbados for World Cup final admin July 20, 2026 1 minute read Prime Minister Mottley hints at Sir Garfield Sobers’ funeral venue admin July 20, 2026 1 minute read Spain wins second World Cup title admin July 19, 2026 3 minutes read Prominent Cuban dissident arrives in US after release admin July 19, 2026 3 minutes read Guyana: Several people rescued after a boat capsized admin July 19, 2026 We Are De Crop Over Vibe Barbados crowns new Junior Monarchs 1 Barbados crowns new Junior Monarchs July 20, 2026 Twenty-four bands fill streets for Junior Kadooment 2 Twenty-four bands fill streets for Junior Kadooment July 18, 2026 Junior Monarch finalists draw running order 3 Junior Monarch finalists draw running order July 15, 2026 King K confident ahead of Junior Party Monarch final 4 King K confident ahead of Junior Party Monarch final July 14, 2026