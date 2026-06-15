Paradise and Mavericks advance in Champions Cup admin Published: June 15, 2026 | Updated: June 15, 2026 1 minute read Paradise and Mavericks have advanced to the quarter-finals of the BFA Champions Cup following victories on Saturday night at the Technical Centre. Our Anmar Goodridge-Boyce has details. Post navigation Previous: Weather forecast for Monday, June 15, 2026Next: Aimey shines as BCA Youth pile on the runs Related Stories 1 minute read Aimey shines as BCA Youth pile on the runs admin June 15, 2026 1 minute read Weather forecast for Monday, June 15, 2026 admin June 15, 2026 1 minute read Powell sets West Indies T20 record despite defeat admin June 15, 2026 1 minute read President welcomed at Barbados Embassy in Washington admin June 15, 2026 1 minute read Business owner assesses damage after St James fire admin June 15, 2026 1 minute read President Bostic receives Inter-American Defence Grand Medal admin June 14, 2026 Regional News Aimey shines as BCA Youth pile on the runs 1 Aimey shines as BCA Youth pile on the runs June 15, 2026 Paradise and Mavericks advance in Champions Cup 2 Paradise and Mavericks advance in Champions Cup June 15, 2026 Weather forecast for Monday, June 15, 2026 3 Weather forecast for Monday, June 15, 2026 June 15, 2026 Powell sets West Indies T20 record despite defeat 4 Powell sets West Indies T20 record despite defeat June 15, 2026